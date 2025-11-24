محسن رضائي : : قادة المقاومة ليسوا حكومات ودول والصبر الاستراتيجي بحاجة إلى مراجعة

أكد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني الجنرال محسن رضائي، اليوم الاثنين ( 24 تشرين الثاني 2025 )، خلال مراسم تشييع عدد من ضحايا الحرب العراقية الإيرانية في محافظة كرمان جنوب شرق إيران، أن "قادة المقاومة ليسوا قادة حكومات أو دول، بل هم قادة حركة شعبية شاملة لجبهة المستضعفين".

وأشار رضائي، إلى أن "الصبر الاستراتيجي لقوى المقاومة يجب أن يُعاد النظر فيه"، مبيناً أن إيران لا تتدخل في قرارات هذه القوات وأن "القرار يعود لتقديرهم هم"، على حد وصفه.

ووصف رضائي أسلوب إسرائيل في القتال بأنه "إرهابي"، قائلاً إن "كل قائد يُستشهد يؤدي إلى زعزعة استقرار هذا النظام".

وأضاف أن "مکتباً جديداً في العالم الإسلامي تشكّل من خلال أفكار قاسم سليماني، الذي نقل مکتب الخميني من مدينة كرمان وإيران إلى العالم بأسره".

وشدد رضائي على أن مقاومة لبنان وغزة اليوم "غير مسبوقة"، وأن الولايات المتحدة "لن تنجح في كسر محور المقاومة رغم محاولاتها المستمرة"، حسب تعبيره.