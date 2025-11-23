الاتحاد الأوروبي: نرفض تغيير حدود أوكرانيا وتقييد قوام جيشها

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي يعارض أي تغيير في حدود أوكرانيا ولا يدعم أي قيود من شأنها إضعاف القوات الأوكرانية.

ووفقًا لبيان فون دير لاين: "لقد اتفقنا على العناصر الأساسية اللازمة لتحقيق سلام عادل ودائم والحفاظ على سيادة أوكرانيا... أولا، لا يمكن تغيير الحدود بالقوة. ثانيًا، بصفتها دولة ذات سيادة، لا يمكن فرض قيود على قواتها المسلحة".

وأكدت فون دير لاين أن أي اتفاق للسلام يجب أن يعكس بشكل كامل الدور المحوري للاتحاد الأوروبي في ضمان أمن أوكرانيا.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل مع كييف والدول الأعضاء والولايات المتحدة للتوصل إلى تسوية سلمية.

وتشير التقارير إلى أن الخطة الأمريكية للسلام في أوكرانيا تشمل اعتراف الولايات المتحدة وحلفائها بالقرم ودونباس أراضي روسية، وأن توقعها أوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو" وروسيا.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الخطة الأمريكية قد تشكل أساسا للحل النهائي، وأن واشنطن طلبت مرونة من الجانب الروسي و"هو مستعد لذلك".

وجدد التأكيد على استعداد روسيا للتفاوض لافتا إلى أن الوضع الراهن ملائم جدا لروسيا التي تواصل تحقيق أهدافها بالقوة العسكرية، داعيا كييف وحلفاءها إلى الصحوة من "وهم هزيمة روسيا في أوكرانيا".