الصفحة الدولية

الاتحاد الأوروبي: نرفض تغيير حدود أوكرانيا وتقييد قوام جيشها


أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي يعارض أي تغيير في حدود أوكرانيا ولا يدعم أي قيود من شأنها إضعاف القوات الأوكرانية.

ووفقًا لبيان فون دير لاين: "لقد اتفقنا على العناصر الأساسية اللازمة لتحقيق سلام عادل ودائم والحفاظ على سيادة أوكرانيا... أولا، لا يمكن تغيير الحدود بالقوة. ثانيًا، بصفتها دولة ذات سيادة، لا يمكن فرض قيود على قواتها المسلحة".

وأكدت فون دير لاين أن أي اتفاق للسلام يجب أن يعكس بشكل كامل الدور المحوري للاتحاد الأوروبي في ضمان أمن أوكرانيا.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل مع كييف والدول الأعضاء والولايات المتحدة للتوصل إلى تسوية سلمية.

وتشير التقارير إلى أن الخطة الأمريكية للسلام في أوكرانيا تشمل اعتراف الولايات المتحدة وحلفائها بالقرم ودونباس أراضي روسية، وأن توقعها أوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو" وروسيا.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الخطة الأمريكية قد تشكل أساسا للحل النهائي، وأن واشنطن طلبت مرونة من الجانب الروسي و"هو مستعد لذلك".

وجدد التأكيد على استعداد روسيا للتفاوض لافتا إلى أن الوضع الراهن ملائم جدا لروسيا التي تواصل تحقيق أهدافها بالقوة العسكرية، داعيا كييف وحلفاءها إلى الصحوة من "وهم هزيمة روسيا في أوكرانيا".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ترامب يعتزم تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية أجنبية
الاتحاد الأوروبي: نرفض تغيير حدود أوكرانيا وتقييد قوام جيشها
تقارير أمريكية ترصد تراجع شعبية ترامب
بقائي: رسالة بزشكيان إلى السعودية كانت "بروتوكولية" ولا مفاوضات مع واشنطن
فرنسا ترفض مقترح عودة صيغة "مجموعة الثماني"
تعيّن اللواء علي جهانشاهي قائدًا جديدًا للقوة البرية للجيش الايراني
إيران تبلغ الوكالة الدولية رسمياً إلغاء “تفاهم القاهرة” وتلوّح برد “قاطع ومتوازن”
وزير الاستخبارات الإيراني: إسرائيل تواجه "أوبئة اختراق" والقدرات الإيرانية أثبتت تفوقها
للمرة الأولى.. بابا الفاتيكان يقبل استقالة أسقف متهم بالتحرش الجنسي
أمير الموسوي: إيران تنهي العمل باتفاق القاهرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك