فرنسا ترفض مقترح عودة صيغة "مجموعة الثماني"


أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون معارضته لعودة التعاون مع روسيا في إطار صيغة مجموعة الثماني الكبار "G8"، معتبرا أن الظروف اللازمة لتحقيق ذلك "غير متوفرة في الوقت الراهن".

وقال ماكرون في تصريحات للصحفيين على هامش قمة مجموعة العشرين "G20" في جوهانسبرغ: "لم تتحقق حتى الآن شروط عودة روسيا إلى مجموعة الثماني 'G8'، علاوة على ذلك، فإن هذا التنسيق يعتمد على إجماع جميع الأعضاء".

وأضاف أنه لن "يملي على الآخرين ما يجب عليهم فعله" في هذا الشأن عندما تتولى فرنسا رئاسة مجموعة السبع "G7" في عام 2026.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنه يرغب في بناء "نسخة فرنسية" من مجموعة السبع تقوم على التعاون الوثيق مع دول من خارج التكتل، بما في ذلك البرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، قائلا: "سنعتمد صيغة جديدة ومبتكرة إلى حد ما لأننا بحاجة إلى الوحدة".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أفادت في وقت سابق، استنادا إلى الخطة الأمريكية المتداولة لتسوية الأزمة الأوكرانية، بأن هذه الخطة تتضمن مقترحا لدعوة روسيا إلى العودة لصيغة مجموعة الثماني، مع الإشارة إلى أن العقوبات المفروضة على موسكو يمكن أن تُرفع "على أساس فردي لكل إجراء أو ملف".

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن استبعاد روسيا من مجموعة "الثماني الكبار" كان "قرارا غبيا جدا"، ولولا ذلك لما اندلع النزاع في أوكرانيا، حسب رأيه.

يذكر أن مجموعة الدول السبع تأسست في السبعينيات من القرن العشرين وكانت تضم كلا من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا واليابان وكندا، وانضمت إليها روسيا في عام 1998 لتتحول المجموعة إلى "الثماني الكبار".

وبعد انضمام القرم إلى روسيا في عام 2014، فرضت الدول الغربية عقوبات على موسكو وتوقفت المشاركة الروسية في عمل المجموعة، فعادت إلى صيغة الدول السبع.

