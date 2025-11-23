تعيّن اللواء علي جهانشاهي قائدًا جديدًا للقوة البرية للجيش الايراني

أعلنت مصادر عسكرية إيرانية، اليوم السبت (22 تشرين الثاني 2025)، تعيين اللواء علي جهانشاهي قائداً جديداً للقوة البرية في الجيش الإيراني، خلفاً للواء كيومرث حيدري الذي شغل المنصب خلال الأعوام الماضية.

ويحمل جهانشاهي سجلاً طويلاً في المناصب العسكرية، حيث تولّى خلال مسيرته قيادة الفرقة ۷۷ ثامن الأئمة، كما شغل منصب معاون التنسيق في القوة البرية، فضلا عن عمله نائباً لمعاون التقييم في مقر خاتم الأنبياء.

كما قاد سابقاً مركز تدريب في بيرجند، وترأس الفرقة ۷۷ مشاة خراسان، قبل أن يتولى قيادة مقرّ المنطقة الشمالية الشرقية للقوة البرية.

وحصل جهانشاهي على رتبة عميد عام 2010، ثم تمت ترقيته إلى رتبة لواء عام 2015، ليعدّ واحداً من أبرز الضباط الذين صعدوا ضمن منظومة القيادة الميدانية في القوة البرية.

ويأتي هذا التغيير ضمن إطار تحديثات تنظيمية في الجيش الإيراني، فيما لم تصدر حتى الآن تفاصيل إضافية حول المهام المقبلة الموكلة للقائد الجديد.