إيران تبلغ الوكالة الدولية رسمياً إلغاء “تفاهم القاهرة” وتلوّح برد “قاطع ومتوازن”

أعلنت إيران، اليوم السبت ( 22 تشرين الثاني 2025 )، إلغاء “تفاهم القاهرة” بشكل رسمي، وإبلاغ ذلك مباشرة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في ردٍّ على قرار مجلس حكام الوكالة الأخير الذي وصفته طهران بأنه “سياسي وغير قانوني”.

وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، النائب إبراهيم رضائي، في تصريح ، إن اللجنة عقدت اجتماعاً طارئاً بحضور ممثلي وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية لبحث تداعيات قرار مجلس الحكام الأخير.

وأضاف أن نائب وزير الخارجية، كاظم غريب آبادي، أكد خلال الاجتماع أن طهران أبلغت الوكالة الدولية رسمياً إلغاء التفاهم، مشدداً على أن الجمهورية الإسلامية ستتخذ “ردّاً متناسباً وقاطعاً” على ما وصفه بـ“الخطوات العدائية”.

كما استعرض وفد منظمة الطاقة الذرية في الاجتماع الجوانب الفنية للقرار وتداعياته على البرنامج النووي الإيراني، مقدّمين مقترحات لتفعيل خيارات الردّ.

وأوضح رضائي أن أعضاء اللجنة اعتبروا القرار “ظالماً وسياسياً”، وطالبوا الحكومة بالتحرك الحازم لمواجهة الضغوط الخارجية.

وأشار المتحدث البرلماني إلى أن اللجنة ناقشت كذلك مسودة “خطة الإجراءات المقابلة” التي تتضمن 6 مواد، وتهدف إلى تعزيز القدرات النووية والدفاعية والقضائية ومواجهة محاولات تفعيل آلية “سناب باك”. ولفت إلى أن المسودة ستخضع لمزيد من المراجعة في الجلسات المقبلة تمهيداً لاعتمادها.

وأكدت اللجنة أن الرد الإيراني سيأتي في إطار حماية “الأمن الوطني والحقوق النووية”، وأن طهران لن تقبل ممارسة أي ضغوط سياسية تستهدف برنامجها النووي أو مصالحها الاستراتيجية.