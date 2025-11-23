الصفحة الدولية

وزير الاستخبارات الإيراني: إسرائيل تواجه "أوبئة اختراق" والقدرات الإيرانية أثبتت تفوقها


قال وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب، اليوم السبت ( 22 تشرين الثاني 2025 )، إن إسرائيل تواجه بحسب اعتراف مسؤوليها "أوبئة من الاختراق والتجسس لصالح إيران"، مؤكدا أن الحرب الأخيرة التي استمرت اثني عشر يوما كشفت عن "تفوق واضح" في القدرات الصاروخية والاستخبارية الإيرانية.

وأضاف خطيب خلال زيارته محافظة كهكيلويه وبوير أحمد أن طهران تمكنت من إحباط جميع محاولات التخريب، بما فيها تحريك جماعات مسلحة وتكفيريين وعمليات تهريب السلاح والهجمات السيبرانية، مشيرا إلى أن الحرب أظهرت "انهيارا" في الأمن الإسرائيلي وتراجعا في مكانته الدولية.

وأشار الوزير إلى أن اعتقال ضابط إسرائيلي بتهمة التجسس وتسريب وثائق حساسة يعكس "عمق الاختراق الإيراني"، معتبرا أن الالتفاف الدولي حول إيران خلال الأزمة يمثل دليلا على فشل حملات "إيران فوبيا" الغربية.

واتهم خطيب الولايات المتحدة بالانتقال من سياسة إسقاط النظام إلى سياسة الاحتواء والضغط المتزايد، مؤكدا أن هذه التحولات الاستراتيجية تمثل "إنجازا لطهران".

كما حذر من محاولات جهات خارجية استغلال الأوضاع الاقتصادية لإثارة الانقسامات الاجتماعية وبث اليأس، داعيا القوى الداخلية إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم الانخراط في خطاب "يخدم واشنطن وتل أبيب".

 

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
