وزير الاستخبارات الإيراني: إسرائيل تواجه "أوبئة اختراق" والقدرات الإيرانية أثبتت تفوقها

قال وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب، اليوم السبت ( 22 تشرين الثاني 2025 )، إن إسرائيل تواجه بحسب اعتراف مسؤوليها "أوبئة من الاختراق والتجسس لصالح إيران"، مؤكدا أن الحرب الأخيرة التي استمرت اثني عشر يوما كشفت عن "تفوق واضح" في القدرات الصاروخية والاستخبارية الإيرانية.

وأضاف خطيب خلال زيارته محافظة كهكيلويه وبوير أحمد أن طهران تمكنت من إحباط جميع محاولات التخريب، بما فيها تحريك جماعات مسلحة وتكفيريين وعمليات تهريب السلاح والهجمات السيبرانية، مشيرا إلى أن الحرب أظهرت "انهيارا" في الأمن الإسرائيلي وتراجعا في مكانته الدولية.

وأشار الوزير إلى أن اعتقال ضابط إسرائيلي بتهمة التجسس وتسريب وثائق حساسة يعكس "عمق الاختراق الإيراني"، معتبرا أن الالتفاف الدولي حول إيران خلال الأزمة يمثل دليلا على فشل حملات "إيران فوبيا" الغربية.

واتهم خطيب الولايات المتحدة بالانتقال من سياسة إسقاط النظام إلى سياسة الاحتواء والضغط المتزايد، مؤكدا أن هذه التحولات الاستراتيجية تمثل "إنجازا لطهران".

كما حذر من محاولات جهات خارجية استغلال الأوضاع الاقتصادية لإثارة الانقسامات الاجتماعية وبث اليأس، داعيا القوى الداخلية إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم الانخراط في خطاب "يخدم واشنطن وتل أبيب".