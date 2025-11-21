ترامب يحدد الموعد "النهائي والمناسب" لأوكرانيا لقبول اقتراح السلام

رأى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، (21 تشرين الثاني 2025)، أن يوم الخميس المقبل موعداً نهائياً مناسباً لأوكرانيا لقبول اقتراح السلام مع روسيا.

وقال ترامب، في تصريحات لإذاعة فوكس نيوز الأمريكية، إن "الخميس هو موعد نهائي مناسب لأوكرانيا لقبول اقتراح السلام". كما أكد ترامب، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لا يسعى لمزيد من الحروب".

وفي سياق متصل، قال مسؤول أمريكي إن "ترامب يعمل مع كييف وموسكو لإنهاء الحرب في أسرع وقت".

ووفقاً لتسريبات الإعلام الأمريكي، فان خطة السلام الأمريكية المقترح لانهاء الحرب الأوكرانية – الروسية تتضمن الخطة منح روسيا أجزاء من شرق أوكرانيا، بما فيها المناطق الخاضعة حالياً لسيطرة القوات الأوكرانية، مقابل ضمانات أمنية أمريكية لكل من أوكرانيا وأوروبا، لمنع أي تهديدات روسية مستقبلية.

كما تشمل الخطة التزام كييف بالتخلي عن حلم الانضمام إلى حلف الناتو على الأقل للسنوات المقبلة، دون السماح لها بنشر قوات حفظ السلام الدولية داخل أراضيها.