زيلينسكي يوافق على التفاوض بشأن خطة ترامب للسلام

ابلغ الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وزير الجيش الأمريكي دان دريسكول، بأنه على استعداده للعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن خطتها الجديدة للسلام في أوكرانيا.

وتطلب الخطة من أوكرانيا تقديم تنازلات هائلة، بما في ذلك تسليم أراض تسيطر عليها أوكرانيا حاليا لروسيا. لكن بدلا من رفضها بشكل قاطع، وافق زيلينسكي على التفاوض، وقال مكتبه إنه يتوقع مناقشتها مع الرئيس ترامب في الأيام المقبلة.

وقال مسؤول أمريكي إن زيلينسكي ودريسكول "اتفقا على جدول زمني مكثف للتوقيع"، كما ذكر مكتب زيلينسكي في بيان أن رئيس نظام كييف "حدد المبادئ الأساسية التي تهم شعبنا، وبناء على اجتماع اليوم، اتفق الطرفان على العمل على أحكام الخطة بطريقة تؤدي إلى نهاية عادلة للحرب".

وكان وفد دريسكول يخطط في الأصل للسفر إلى أوكرانيا لمناقشة التكنولوجيا العسكرية والاستراتيجية، قبل أن يطلب البيت الأبيض منه المساعدة على "بدء المفاوضات" مع زيلينسكي نيابة عن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية ماركو روبيو، كما قال مسؤول أمريكي ثان.