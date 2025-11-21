الصفحة الدولية

ايران تحمل أمريكا والترويكا الأوروبية مسؤولية القضاء على "اتفاقية القاهرة"


حملت إيران، الولايات المتحدة الأمريكية ودول الترويكا الأوروبية المتمثلة بـ"بريطانيا، فرنسا وألمانيا" مسؤولية – ما وصفته – بـ"القضاء على اتفاقية القاهرة.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، في منشور على منصة "إكس"، "كما هوجمت الدبلوماسية من قبل إسرائيل والولايات المتحدة (حرب الـ12 يوماً)، في يونيو، قُضي أيضاً على اتفاقية القاهرة على يد الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث".

يأتي ذلك بعد يوم واحد فقط، من إصدار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابع للأمم المتحدة قراراً، يطالب إيران بالكشف "فوراً"، عن حالة مخزونها من اليورانيوم المخصب. وإعلان طهران إلغاء الاتفاقية على إثره.

ووقعت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة المصرية القاهرة، في 10 سبتمبر (أيلول) الماضي، اتفاقاً لاستئناف التعاون الفني بين الجانبين، ومنها الإجراءات العملية لعودة أنشطة تفتيش المنشآت النووية، وسط تحذيرات إيرانية من أن تطبيق عقوبات الأمم المتحدة يعني نهاية "الخطوات العملية" المنصوص عليها في الاتفاق.

