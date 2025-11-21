الصفحة الدولية

إيران: قرار الوكالة يقوض الجهود الدبلوماسية ويحوّلها إلى أداة ضغط سياسي


اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية القرار الجديد لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه خطوة تستهدف تقويض الجهود الدبلوماسية، محوّلة الوكالة إلى أداة للضغط السياسي ضد البرنامج النووي الإيراني.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل بقائي، في تصريحات للتلفزيون الإيراني، إن القرار يمثل "استغلالاً صارخاً لمؤسسة دولية من قبل الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية"، واصفًا إياه بأنه "غير مسؤول وغير مبرر"، مشددًا على أنه "تجاهل المعايير والإجراءات المعمول بها وتقويض مصداقية واستقلال الوكالة".

وأشار بقائي إلى أن القرار لم يتضمن أي إشارة إلى الأسباب الحقيقية للوضع الحالي، ولاسيما الهجمات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية في يونيو الماضي والتي كانت وراء توقف بعض عمليات التفتيش، مؤكداً أن هذا الغياب يضع مسار الحل الدبلوماسي أمام خطر التآكل.

وأضاف بقائي أن الدعوة الواردة في القرار إلى الحلول الدبلوماسية والمفاوضات "ادعاء منافق يتناقض كلياً مع سلوك الدول الثلاث والولايات المتحدة"، مشيراً إلى أن إصدار القرار نفسه يمثل خرقاً لطريق الحل الدبلوماسي ويعتمد على الضغط والعقوبات.

وأوضح المتحدث أن حوالي نصف الدول الأعضاء في مجلس الحكام امتنعوا عن التصويت أو صوتوا ضد القرار، بما في ذلك عضوين دائمين في مجلس الأمن سبق لهما الاعتراض على إعادة تفعيل القرارات السابقة.

وأكد بقائي أن إيران أبلغت الوكالة رسمياً بأن تفاهم قاهرة لم يعد قائماً، وأنها ستدرس اتخاذ إجراءات مقابلة لحماية مصالحها وحقوقها النووية السلمية، محذراً من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى تحويل الوكالة الدولية إلى أداة ضغط سياسي بدلًا من كونها مؤسسة رقابية مستقلة. (أضغط هنا)

ووافق مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال اجتماعه يوم الخميس، على قرار يلزم إيران بالإفصاح "دون تأخير" عن مستوى اليورانيوم المخصب الحالي وعن المنشآت النووية المتضررة.

ويأتي القرار، الذي حصل على دعم الدول الغربية وصوّت لصالحه 35 عضواً من المجلس، ضمن جهود الوكالة لتجديد وتعزيز صلاحياتها الرقابية على البرنامج النووي الإيراني.

وأفاد ديبلوماسيون حضروا الاجتماع، أن القرار يطالب إيران بتوفير الوصول الكامل إلى منشآتها النووية وتقديم بيانات دقيقة حول مخزون اليورانيوم المخصب، وذلك في أعقاب الهجمات الجوية التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية في يونيو من قبل إسرائيل والولايات المتحدة.

