الصفحة الدولية

إيران تنفي بحث وقف تخصيب اليورانيوم وتصفه بـ”الادعاءات المحرفة”


نفت مصادر مطلعة في طهران، اليوم الأربعاء (19 تشرين الثاني 2025)، الأنباء التي تتحدث عن أن الحكومة الإيرانية تدرس الوقف الكامل لتخصيب اليورانيوم، مؤكدة أن هذه المعلومات “لا أساس لها من الصحة ومُحرّفة”، وتندرج في إطار “الحرب النفسية ضد الجمهورية الإسلامية”.

وقال مصدر مطلع في تصريح لوكالة مهر للأنباء إن الادعاءات التي تروّج لها بعض القنوات ووسائل الإعلام الإقليمية “عارية تماماً عن الصحة”، مضيفاً: “لم يُجرَ أي نقاش أو دراسة لوقف التخصيب على أي مستوى، والسياسة النووية للبلاد مستمرة وفقاً للقوانين والاستراتيجيات الكلية للنظام والمصالح الوطنية”.

وأضاف المصدر أن “جهات خارجية وبعض وسائل الإعلام تحاول التأثير على الأجواء السياسية عبر إثارة الشائعات”، مؤكداً أن البرنامج النووي الإيراني “يسير وفق الإجراءات والأطر القانونية، ولم يطرأ أي تغيير على مبادئه”.

وختم قائلا إن “نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة يستهدف إحداث شرخ في القرارات الاستراتيجية للبلاد، وهو أمر غير صحيح إطلاقاً”.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إيران تنفي بحث وقف تخصيب اليورانيوم وتصفه بـ”الادعاءات المحرفة”
الرئيس الإيراني: نقل العاصمة من طهران ضرورة حتمية في ظل تفاقم أزمة المياه
برلماني إيراني: لا قرار باستئناف الحوار مع واشنطن ولا طلب لوساطة سعودية
إيران تدين جولة نتنياهو في جنوب سوريا: يهدف إلى تثبيت وتوسيع نطاق الاحتلال
روسيا تعلن تقدمها في جنوب شرقي أوكرانيا وسيطرتها على بلدة جديدة في /زابوروجيا/
أعضاء في الكونغرس يتساءلون عن علاقة المتحرش إبستين بـ\"إسرائيل\"
غروسي: مفتشو الوكالة يعودون إلى إيران ونحتاج تعاوناً أكبر لاستئناف التفتيش الكامل
طهران ترفض تخفيض نسبة التخصيب النووي إلى الصفر
الخزانة الامريكية تفرض عقوبات جديدة على أفراد وشركات مرتبطة بروسيا
احباط محاولة استهدفت زعيم طالبان
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك