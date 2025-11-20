إيران تنفي بحث وقف تخصيب اليورانيوم وتصفه بـ”الادعاءات المحرفة”

نفت مصادر مطلعة في طهران، اليوم الأربعاء (19 تشرين الثاني 2025)، الأنباء التي تتحدث عن أن الحكومة الإيرانية تدرس الوقف الكامل لتخصيب اليورانيوم، مؤكدة أن هذه المعلومات “لا أساس لها من الصحة ومُحرّفة”، وتندرج في إطار “الحرب النفسية ضد الجمهورية الإسلامية”.

وقال مصدر مطلع في تصريح لوكالة مهر للأنباء إن الادعاءات التي تروّج لها بعض القنوات ووسائل الإعلام الإقليمية “عارية تماماً عن الصحة”، مضيفاً: “لم يُجرَ أي نقاش أو دراسة لوقف التخصيب على أي مستوى، والسياسة النووية للبلاد مستمرة وفقاً للقوانين والاستراتيجيات الكلية للنظام والمصالح الوطنية”.

وأضاف المصدر أن “جهات خارجية وبعض وسائل الإعلام تحاول التأثير على الأجواء السياسية عبر إثارة الشائعات”، مؤكداً أن البرنامج النووي الإيراني “يسير وفق الإجراءات والأطر القانونية، ولم يطرأ أي تغيير على مبادئه”.

وختم قائلا إن “نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة يستهدف إحداث شرخ في القرارات الاستراتيجية للبلاد، وهو أمر غير صحيح إطلاقاً”.