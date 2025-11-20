الرئيس الإيراني: نقل العاصمة من طهران ضرورة حتمية في ظل تفاقم أزمة المياه

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزيشيكان، اليوم الخميس (20 تشرين الثاني 2025)، أن خيار نقل العاصمة الإدارية من طهران "لم يعد مطروحا للنقاش، بل أصبح ضرورة وطنية"، في ظل ما تشهده البلاد من تفاقم حاد في أزمة المياه وازدياد الضغوط البيئية على المدينة المكتظة.

وقال بزيشيكان، خلال اجتماع حكومي خُصص لبحث الأوضاع البيئية والعمرانية، إن "طهران تواجه مستوى غير مسبوق من الإجهاد المائي"، مشيرا إلى أن "استمرار التوسع السكاني والبنى التحتية القديمة يضعان العاصمة أمام تحديات قد تصبح غير قابلة للإدارة خلال السنوات المقبلة".

وأضاف أن "الحكومة تدرس عدة خيارات لإنشاء عاصمة جديدة أو نقل المراكز الإدارية تدريجيا إلى مدن أقل اكتظاظا وأكثر قدرة على تلبية احتياجات المياه والطاقة"، موضحا أن "الملف سيُطرح قريبا في البرلمان بعد استكمال الدراسات الفنية والاقتصادية".