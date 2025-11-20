الصفحة الدولية

روسيا تعلن تقدمها في جنوب شرقي أوكرانيا وسيطرتها على بلدة جديدة في /زابوروجيا/


اعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تقدم قواتها في المناطق الجنوبية الشرقية من أوكرانيا، وسيطرتها على بلدة جديدة في مقاطعة /زابوروجيا/.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن وحدات مجموعة قوات "الشرق" تمكنت من السيطرة على بلدة "فيسيولوي"، فيما تمكنت القوات الروسية من تحسين مواقعها التكتيكية على عدة محاور قتالية، خاصة في جنوب شرق أوكرانيا.

كما أفادت بأن الجانب الأوكراني تكبد خسائر بشرية ومادية خلال الاشتباكات الأخيرة قدرت بـ1320 جنديا بين قتيل وجريح، ومركبات قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، بالإضافة لتدمير محطات حرب إلكترونية، و مستودعات للذخيرة والعتاد والوقود".

وتأتي هذه التطورات الميدانية للحرب في وقت أعربت فيه موسكو عن استعدادها للجلوس على طاولة المفاوضات مع كييف بشرط حل حقيقي لجذور أزمتها مع جارتها".

