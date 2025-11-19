الصفحة الدولية

طهران ترفض تخفيض نسبة التخصيب النووي إلى الصفر


أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الرفض القاطع لأي اتفاق يقضي بتخفيض نسبة التخصيب النووي إلى الصفر، في وقت تستمر فيه المفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال في تصريحات نقلها موقع "خبر أونلاين": "نحن لا نقبل أبدا بتخصيب صفري لأن هذا أصبح مسألة فخر وطني وكرامة وطنية، وقد دفعنا تكاليف مادية ومعنوية كبيرة من أجلها، وقدمنا العديد من الشهداء النوويين للحفاظ عليها".

وأضاف عراقجي: "نعتبر أي اتفاق لتخفيض نسبة التخصيب النووي إلى الصفر خيانة ولن نقبله"، مشددا على أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقتصر على "المنشآت التي لم يتم قصفها" وفقا للوائح الوكالة.

من جهته، قال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في مؤتمر صحفي بفيينا ردا على أسئلة حول مشروع القرار الأوروبي الخاص بمراقبة الأنشطة النووية الإيرانية: "يجب أن نرى ما الذي سيتم تأكيده في النهاية. يحتوي هذا النص (اتفاق إيران والوكالة في القاهرة) على العديد من الإشارات إلى القرارات المختلفة. سنقوم بدراسة هذا الأمر".

وأضاف غروسي: "في الأساس، يجب على إيران الإعلان عن منشآتها. نحن نعرف ما حدث للمنشآت المستهدفة. لذلك، نحن نعلم ما تم الإعلان عنه، ومن المفترض أن نقدم تقريرًا حوله. ثم سنرى ما سيحدث".

