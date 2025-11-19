الخزانة الامريكية تفرض عقوبات جديدة على أفراد وشركات مرتبطة بروسيا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على خمسة مواطنين روس وسبع شركات، وفقا لبيانات من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة في بيان إن "الولايات المتحدة فرضت عقوبات سيبرانية جديدة تتعلق بروسيا، تستهدف 5 أفراد و7 شركات".

وتشمل الشركات الخاضعة للعقوبات مركز بيانات في مدينة كيريشي الروسية، وشركة "Datavice Mchj" الأوزبكستانية، وشركة "Hypercore" البريطانية، وشركة "Media Land" وفرعها التابع، وكذلك شركة الاستضافة "ML Cloud" ومزود الخدمة الصربي "Smart Digital Ideas".

ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.

وارتدت آثار تلك العقوبات سلبا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

وسبق أن أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، ولن تكون ناجعة، لافتا إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين من الناس.