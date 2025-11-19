الصفحة الدولية

احباط محاولة استهدفت زعيم طالبان


كشفت ضابطة استخبارات أمريكية سابقة عن محاولة اغتيال فاشلة استهدفت ملا هبة الله أخوند زاده، زعيم حركة طالبان، بحسب وكالة "ديد" الأفغانية.

وقالت الضابطة السابقة في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) سارا آدامز، إن "محاولة الاغتيال نفذت يوم 10 تشرين الثاني الجاري في مدرسة مركزية في قندهار، تعد مركز إدارة شبكة مدارس طالبان في جنوب أفغانستان".

ووصفت آدامز "هذا الحدث بأنه أخطر تهديد داخلي يواجه زعيم طالبان منذ استعادة الحركة السلطة بعد سقوط النظام الجمهوري".

وبحسب تقرير الوكالة، فإن "المهاجم يُدعى حافظ صديق الله، نجل مولوي عبدالنبي، ويقطن في منطقة موسى قلعة بهلمند، وكان يعمل في لواء 215 عزم بوزارة الدفاع التابعة لطالبان، وقد نُقل منذ عام 2024 لتلقي التدريب في المدرسة التي وقعت فيها الحادثة، ما أتاح له الوصول إلى ملا هبة الله".

وأضاف التقرير: "حاول المهاجم استخدام سلاح أبيض للهجوم على زعيم طالبان، لكنه أصاب يده فقط بجروح سطحية قبل أن يتم إلقاء القبض عليه فوراً من قبل وحدة الحماية الخاصة بملا هبة الله، ويجري التحقيق معه حالياً بالقرب من قندهار".

وأكدت آدامز أنه "لا توجد أي دلائل تربط المهاجم بحركة طالبان باكستان (TTP) أو أجهزة استخبارات أجنبية، وأنه لم يكن ضمن حرسه الشخصي".

وحللت آدامز الحادثة على أنها "تعكس تزايد الانقسامات بين جناح قندهار بقيادة هبة الله والجناح القريب من شبكة حقاني في كابول"، معتبرة أن "محاولة الاغتيال جرت "بتحفيز داخلي سياسي" وأنها أول تهديد جدي لزعيم طالبان من داخل صفوف الحركة، وتشير إلى انعدام الثقة العميق داخل هياكل السلطة".

ولم تصدر حركة طالبان أو وسائل إعلام تابعة لها أي رد رسمي على هذه الأنباء حتى الآن.

وتسيطر الحركة على أفغانستان منذ آب 2021 مع انسحاب القوات الأمريكية والأجنبية من البلاد.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الخزانة الامريكية تفرض عقوبات جديدة على أفراد وشركات مرتبطة بروسيا
احباط محاولة استهدفت زعيم طالبان
إيران تفرج عن ناقلة نفط بعد خمسة أيام من احتجازها في الخليج
ترامب يستقبل بن سلمان في البيت الأبيض
روسيا تعلن إسقاط ثلاث مسيرات متجهة صوب موسكو
واشنطن: سيتم الإعلان عن اتفاق مع السعودية بشأن الطاقة النووية المدنية
السعودية تحسم الجدل: لا تطبيع بلا دولة فلسطينية
إلغاء نتائج الانتخابات في 7 محافظات مصرية
ترامب يوافق على بيع طائرات F - 35 إلى السعودية
إضراب جماعي في مستشفيات باريس.. عمليات جراحية الغيت والمرضى يدفعون الضريبة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك