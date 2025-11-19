إيران تفرج عن ناقلة نفط بعد خمسة أيام من احتجازها في الخليج

أفرجت إيران اليوم الأربعاء عن ناقلة نفط كانت قد احتجزتها قبل خمسة أيام في الخليج، في أول إجراء من نوعه منذ أن قلصت نشاطها العسكري الإقليمي عقب الضربات الجوية الإسرائيلية-الأمريكية، حيث ذكرت شركة إدارة السفن "كولومبيا شيب مانجمنت" في بيان إن جميع أفراد طاقم ناقلة المنتجات البترولية "تالارا"، التي ترفع علم جزر مارشال وعددهم 21 شخصا، بخير.

كما ذكرت الشركة أن الناقلة كانت متجهة من الإمارات العربية المتحدة إلى سنغافورة عندما اعترضتها الحرس الثوري الإيراني يوم الجمعة الماضي.

وقد فقد المدير الاتصال بالسفينة، التي كانت محملة بالديزل عالي الكبريت، على بعد نحو 20 ميلا بحريا من ساحل مدينة خورفكان الإماراتية، وفي يوم السبت، أكدت إيران التقارير الأولية التي أفادت باحتجاز الناقلة بسبب انتهاكات مزعومة وتحويلها إلى المياه الإقليمية الإيرانية.

كذلك أوضحت الشركة أن السفينة أفرج عنها في الساعة 04:42 بالتوقيت المحلي (01:12 بتوقيت غرينتش) في 19 نوفمبر، مضيفة أنه لم توجه أية اتهامات ضد السفينة أو طاقمها أو إدارتها ومالكيها.

وذكرت "كولومبيا شيب مانجمنت": "لقد أبلغنا عائلاتهم، والآن السفينة حرة لاستئناف عملياتها العادية".