الصفحة الدولية

ترامب يستقبل بن سلمان في البيت الأبيض


استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، حيث أقيمت له مراسم استقبال رسمية.

وسيجري بن سلمان محادثات مع ترامب في المكتب البيضاوي، ويتناول الغداء في غرفة اجتماعات الرئيس الأمريكي، ويحضر عشاء رسميا في المساء.

ومن المتوقع أن تسفر المحادثات بين الزعيمين عن تعزيز العلاقات الأمنية والتعاون النووي المدني فضلا عن إبرام صفقات تجارية بمليارات الدولارات مع المملكة. لكن من غير المرجح تحقيق تقدم كبير في تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.

ويؤكد هذا اللقاء علاقة محورية، بين أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مصدر للنفط، جعلها ترامب أولوية قصوى خلال فترته الرئاسية الثانية.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن ترامب يأمل في الاستفادة من تعهد السعودية باستثمار 600 مليار دولار الذي قدمته خلال زيارته لها في مايو وإن من المتوقع الكشف عن عشرات المشروعات المستهدفة.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن من المتوقع أن تبرم الولايات المتحدة والسعودية اليوم اتفاقات بشأن مبيعات دفاعية وتعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية واستثمارات بمليارات الدولارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة.

