روسيا تعلن إسقاط ثلاث مسيرات متجهة صوب موسكو


أعلن عمدة مدينة موسكو سيرغي سوبيانين، مساء اليوم الثلاثاء، عن إسقاط ثلاث طائرات مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة الروسية.

ونشر سوبيانين على منصة "تلغرام" بيانا جاء فيه: "دفاعات وزارة الدفاع الجوية أسقطت طائرة بدون طيار أخرى كانت تهاجم موسكو. يعمل مختصو خدمات الطوارئ في موقع سقوط الحطام".

كما أعلن العمدة مساء الثلاثاء، عن تدمير طائرتين مسيرتين أخريين كانتا في طريقهما إلى العاصمة الروسية، مما دفع السلطات إلى فرض قيود مؤقتة على عمليات الوصول والمغادرة في مطار شيريميتيفو الدولي.

