واشنطن: سيتم الإعلان عن اتفاق مع السعودية بشأن الطاقة النووية المدنية

قال مسؤول أمريكي، اليوم الثلاثاء (18 تشرين الثاني 2025)، إنه من المقرر الإعلان عن اتفاق بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية في مجال الطاقة النووية المدنية بالتزامن مع زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى واشنطن حالياً.

المسؤول أفاد في تصريح لوسائل إعلام ، بأنه سيتم الإعلان عن صفقة مبيعات دفاعية بين أمريكا والسعودية، بالإضافة إلى الكشف عن استثمار سعودي أمريكي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وأعلن الديوان الملكي السعودي، أمس الاثنين، مغادرة الأمير محمد بن سلمان متوجهاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة عمل رسمية، مما قد يفتح شراكات اقتصادية ضخمة بين البلدين.

وفي وقت سابق اليوم أكد الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي - الأمريكي تشارلز حلّاب، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن تمثل فصلًا جديدًا لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين السعودية والولايات المتحدة، بما يُبشّر بمضاعفة المنجزات التاريخية التي حققها المجلس خلال العام الماضي.