إلغاء نتائج الانتخابات في 7 محافظات مصرية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الثلاثاء، إلغاء نتائج انتخابات مجلس النواب في عدد من الدوائر بالمرحلة الأولى.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات حازم بدوي، إن "عيوبا جوهرية نالت من عملية الاقتراع والفرز في بعض الدوائر".

وأضاف: "قررت الهيئة إبطال الانتخابات في 19 دائرة على المقاعد الفردية بـ7 محافظات وإلغاء نتيجتها، وإعادة الاقتراع في تلك الدوائر في موعد لاحق".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعا الهيئة، الإثنين، إلى عدم التردد في إلغاء التصويت الخاص بمقاعد النظام الفردي في الجولة الأولى من الانتخابات بالكامل، أو إلغائها جزئيا في بعض الدوائر، إذا تعذر الوقوف على إرادة الناخبين "الحقيقية".