ترامب يوافق على بيع طائرات F - 35 إلى السعودية


وافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على بيع طائرات مقاتلة طراز F - 35 الأميركية إلى السعودية، وذلك قبل لقائه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يزور واشنطن اليوم.

وقال الرئيس الأميركي ترامب: إننا سنبيع الطائرات المقاتلة للسعودية، وسننظر بشأن توقيع اتفاق أمني مع السعودية حليفنا الرائع إذ أخطط لذلك وهم يكنون لنا الود والتقدير".

وكانت الرياض طلبت شراء نحو 48 طائرة من طراز F - 35 وأشارت رويترز في وقت سابق إلى أن الطلب تجاوز مرحلة مهمة في البنتاغون الذي بحث الصفقة طوال الأشهر الماضية، قبل أن يصبح بحثها على مستوى وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغيسث.

