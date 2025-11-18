الصفحة الدولية

وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: دارفور مسرح جريمة والآلاف بحاجة لممرات آمنة


صرّح توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، بإنه تلقى موافقة من السلطات السودانية وقوات الدعم السريع بشأن ضمان الوصول الكامل والآمن للقوافل الإنسانية والمدنيين.

وأضاف فليتشر: "دعونا نرى ما إذا كانوا سيوفون بالالتزامات التي قطعوها لي"، وذلك خلال حديثه مع صحفيين في نيويورك عبر الفيديو من معبر أدري على الحدود مع تشاد، في إطار زيارته للسودان التي ركزت بشكل رئيسي على دارفور، واصفا إياها بأنها "مركز المعاناة الإنسانية في العالم".

كما لفت إلى أنه التقى في بورتسودان رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، إلى جانب وزيري خارجية مصر والسودان، حيث ركزت المناقشات على "الوصول الإنساني غير المحدود وبدون عوائق"، بالإضافة إلى تأمين القوافل الإنسانية والعاملين فيها. وأضاف فليتشر أنه أجرى في منطقة كورما بدارفور "مناقشات صعبة" مع ممثلي قوات الدعم السريع، مؤكدا أن الأمم المتحدة تتوقع حماية المدنيين وتصر على توفير ممر آمن لخروجهم ودخول قوافل المساعدات.

كما شدد على أن هناك حاجة واضحة إلى "مزيد من الوجود الأممي على الأرض" لتلبية الاحتياجات الهائلة ولإعطاء شعور بالأمان للمدنيين، مشيرا إلى أن زيارته تأتي في إطار جهود أوسع يقوم بها كبار قادة الأمم المتحدة لضمان حشد جهود المنظمة بالقرب من الفئات التي تخدمها.

ووصف فليتشر دارفور بأنها "مسرح مرعب للغاية"، مضيفا أن شهادات الناجين تؤكد أنها "مسرح جريمة"، وأن الأزمة تؤثر بشكل خاص على الأطفال الذين يمثلون واحدا من كل خمسة أشخاص قتلوا في الفاشر، حيث ذكر،"التقيت بالعديد من الأطفال الذين حملوا إخوتهم الصغار إلى بر الأمان، وغرباء التقطوا رضعًا من الطرق بعد مقتل آبائهم وأمهاتهم".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: دارفور مسرح جريمة والآلاف بحاجة لممرات آمنة
ممثل الأمين العام: الأمم المتحدة جاهزة لدعم العراق من دون تردد
مجلس النواب الأردني يقر مشروع "خدمة العلم"
عمدة نيويورك: سأعتقل نتنياهو إذا حضر الجمعية العامة للأمم المتحدة
اختراق 100 حساب.. بريطانيا تصادر 5.4 مليون دولار من قرصان "تويتر"
الكشف عن وجود أسماء 20 شخصية بارزة في "ملفات إبستين"
الخارجية الإيرانية: اتهامنا بالسعي الى انتاج قنبلة نووية كلام عبثي مكرر منذ 3 عقود
قبيل زيارة بن سلمان.. حديث عن شرط سعودي للتطبيع مع "إسرائيل"
عراقجي: لا يوجد تخصيب نووي غير معلن بالبلاد
الدفاع الجوي الروسي يدمر 16 مسيرة جوية أوكرانية خلال 3 ساعات فوق 3 مناطق روسية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك