وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: دارفور مسرح جريمة والآلاف بحاجة لممرات آمنة

صرّح توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، بإنه تلقى موافقة من السلطات السودانية وقوات الدعم السريع بشأن ضمان الوصول الكامل والآمن للقوافل الإنسانية والمدنيين.

وأضاف فليتشر: "دعونا نرى ما إذا كانوا سيوفون بالالتزامات التي قطعوها لي"، وذلك خلال حديثه مع صحفيين في نيويورك عبر الفيديو من معبر أدري على الحدود مع تشاد، في إطار زيارته للسودان التي ركزت بشكل رئيسي على دارفور، واصفا إياها بأنها "مركز المعاناة الإنسانية في العالم".

كما لفت إلى أنه التقى في بورتسودان رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، إلى جانب وزيري خارجية مصر والسودان، حيث ركزت المناقشات على "الوصول الإنساني غير المحدود وبدون عوائق"، بالإضافة إلى تأمين القوافل الإنسانية والعاملين فيها. وأضاف فليتشر أنه أجرى في منطقة كورما بدارفور "مناقشات صعبة" مع ممثلي قوات الدعم السريع، مؤكدا أن الأمم المتحدة تتوقع حماية المدنيين وتصر على توفير ممر آمن لخروجهم ودخول قوافل المساعدات.

كما شدد على أن هناك حاجة واضحة إلى "مزيد من الوجود الأممي على الأرض" لتلبية الاحتياجات الهائلة ولإعطاء شعور بالأمان للمدنيين، مشيرا إلى أن زيارته تأتي في إطار جهود أوسع يقوم بها كبار قادة الأمم المتحدة لضمان حشد جهود المنظمة بالقرب من الفئات التي تخدمها.

ووصف فليتشر دارفور بأنها "مسرح مرعب للغاية"، مضيفا أن شهادات الناجين تؤكد أنها "مسرح جريمة"، وأن الأزمة تؤثر بشكل خاص على الأطفال الذين يمثلون واحدا من كل خمسة أشخاص قتلوا في الفاشر، حيث ذكر،"التقيت بالعديد من الأطفال الذين حملوا إخوتهم الصغار إلى بر الأمان، وغرباء التقطوا رضعًا من الطرق بعد مقتل آبائهم وأمهاتهم".