الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الصفحة الدولية
ممثل الأمين العام: الأمم المتحدة جاهزة لدعم العراق من دون تردد
وكالة انباء براثا
119
2025-11-18
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: دارفور مسرح جريمة والآلاف بحاجة لممرات آمنة
ممثل الأمين العام: الأمم المتحدة جاهزة لدعم العراق من دون تردد
مجلس النواب الأردني يقر مشروع "خدمة العلم"
عمدة نيويورك: سأعتقل نتنياهو إذا حضر الجمعية العامة للأمم المتحدة
اختراق 100 حساب.. بريطانيا تصادر 5.4 مليون دولار من قرصان "تويتر"
الكشف عن وجود أسماء 20 شخصية بارزة في "ملفات إبستين"
الخارجية الإيرانية: اتهامنا بالسعي الى انتاج قنبلة نووية كلام عبثي مكرر منذ 3 عقود
قبيل زيارة بن سلمان.. حديث عن شرط سعودي للتطبيع مع "إسرائيل"
عراقجي: لا يوجد تخصيب نووي غير معلن بالبلاد
الدفاع الجوي الروسي يدمر 16 مسيرة جوية أوكرانية خلال 3 ساعات فوق 3 مناطق روسية
الاكثر مشاهدة في (
الصفحة الدولية
)
72 ساعة
إيران ترد على ترامب: لا مفاوضات الآن ولا عبر أي وسيط
313
الدفاع الجوي الروسي يدمر 16 مسيرة جوية أوكرانية خلال 3 ساعات فوق 3 مناطق روسية
306
ترامب يتهم عمدة لندن: شخص حقير يتسامح مع الجريمة
291
الكشف عن وجود أسماء 20 شخصية بارزة في "ملفات إبستين"
290
الولايات المتحدة تُجري اختباراً جديداً على قنبلة نووية غير مفجّرة
286
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر
: انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع
:
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر
: والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع
:
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع
:
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي
: الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر
: انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع
:
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر
: حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع
:
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله
: اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع
:
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي
: العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي
: الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
ولي
: بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع
:
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك