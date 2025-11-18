مجلس النواب الأردني يقر مشروع "خدمة العلم"

أقر مجلس النواب الأردني، القانون المعدل لخدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، بعد موافقة جميع أعضاء المجلس الحاضرين.

ومنح المجلس القانون صفة الاستعجال إذ ناقشه بالقراءة الأولى وصوت عليه مباشرة دون إحالته إلى اللجنة المختصة.

ولم ينجح خلال التصويت أي مقترح من النواب لتعديل مشروع القانون، وأقر كما ورد إلى المجلس من الحكومة.

ويأتي إقرار مشروع القانون استكمالا للإجراءات التشريعية المتعلقة بإعادة تفعيل برنامج خدمة العلم ليبدأ تنفيذه في مطلع شهر فبراير من العام المقبل، وذلك بعد إعلان الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، قرار عودة خدمة العلم.