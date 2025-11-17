عمدة نيويورك: سأعتقل نتنياهو إذا حضر الجمعية العامة للأمم المتحدة

صرح عمدة مدينة نيويورك المنتخب، زوهران ممداني، اليوم الإثنين (17 تشرين الثاني 2025)، بأنه سيأمر باعتقال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إذا حضر الجمعية العامة للأمم المتحدة في المدينة العام المقبل.

وقال ممداني في مقابلة مع قناة "ABC News" : "تعهدت بالعمل على إيجاد كل السبل القانونية الممكنة لتنفيذ مذكرات الاعتقال الدولية".

وأضاف: "لقد قلت مرارًا وتكرارًا إن هذه مدينة تُطبّق القانون الدولي، وهذا يعني وجوب حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في المدينة العام المقبل، بما في ذلك مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".

وأوضح قائلاً: "على عكس دونالد ترامب، أنا أعمل في حدود القانون القائم، ولا أخترع قوانيني الخاصة. لذلك، سأبذل قصارى جهدي لاحترام هذه المذكرات".

واختتم ممداني قائلاً: "إذا دخل نتنياهو نيويورك ولم أبذل قصارى جهدي لمنعه، فلن أعتبر نفسي عمدة نيويورك"، مؤكدًا: "يجب إيجاد كل السبل القانونية الممكنة لتنفيذ أوامر الاعتقال هذه".