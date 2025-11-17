الصفحة الدولية

اختراق 100 حساب.. بريطانيا تصادر 5.4 مليون دولار من قرصان "تويتر"


أصدرت محكمة بريطانية حكما بإلزام القرصان البريطاني جوزيف أوكونور برد 5.4 مليون دولار، على شكل عملات "بيتكوين"، بعد إدانته باختراق أكثر من 100 حساب على منصة "تويتر" في عام 2020.

ووفقا لبيان النيابة البريطانية الذي نقلته وكالة "رويترز"، فقد حصلت النيابة على أمر قضائي بمصادرة 42 "بيتكوين" وأصول رقمية أخرى مرتبطة بعمليات الاحتيال، على أن تتولى جهة معينة تعينها المحكمة عملية بيع هذه الأصول وتحويلها إلى نقد.

وشملت الهجمات الإلكترونية حينها حسابات شخصيات بارزة مثل الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، والرئيس جو بايدن (الذي كان مرشحا آنذاك)، إضافة إلى مؤسس "تسلا" إيلون ماسك، والمليارديرات بيل غيتس، ووارن بافيت، وجيف بيزوس، وكانييه ويست، وشركات مثل "أبل" و"أوبر".

واستغل القرصان الحسابات المخترقة لنشر رسائل احتيالية توعَد فيها بإعادة أي مبالغ من "البيتكوين" يُرسلها المستخدمون مضاعفة خلال 30 دقيقة.

يُذكر أن أوكونور (23 عاما) اعتقل في إسبانيا عام 2021 بناء على طلب أمريكي، ثم نُقل إلى الولايات المتحدة حيث اعترف أمام المحكمة في مايو 2023 بتهم الاختراق والاحتيال والابتزاز، مقرا بأنه اخترق 130 حسابا واستخدم 45 منها في أنشطة احتيالية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عمدة نيويورك: سأعتقل نتنياهو إذا حضر الجمعية العامة للأمم المتحدة
اختراق 100 حساب.. بريطانيا تصادر 5.4 مليون دولار من قرصان "تويتر"
الكشف عن وجود أسماء 20 شخصية بارزة في "ملفات إبستين"
الخارجية الإيرانية: اتهامنا بالسعي الى انتاج قنبلة نووية كلام عبثي مكرر منذ 3 عقود
قبيل زيارة بن سلمان.. حديث عن شرط سعودي للتطبيع مع "إسرائيل"
عراقجي: لا يوجد تخصيب نووي غير معلن بالبلاد
الدفاع الجوي الروسي يدمر 16 مسيرة جوية أوكرانية خلال 3 ساعات فوق 3 مناطق روسية
عراقجي: العالم غابة.. والدول تحتاج قوة لتحمي نفسها
إيران ترد على ترامب: لا مفاوضات الآن ولا عبر أي وسيط
ترامب يتهم عمدة لندن: شخص حقير يتسامح مع الجريمة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك