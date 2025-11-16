قبيل زيارة بن سلمان.. حديث عن شرط سعودي للتطبيع مع "إسرائيل"

ذكرت قناة "نيوز 12" العبرية نقلا عن مصدر ملكي سعودي أنه لن يكون هناك تطبيع مع إسرائيل دون استيفاء شرطنا الأساسي وهو حل الدولتين على أساس حدود عام 1967.

وتزامنا مع الاستعدادات لزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن المقررة في 18 نوفمبر 2025، قال المصدر الملكي السعودي في رده على تصريحات ترامب إنه "لن يكون هناك تطبيع مع إسرائيل دون إقامة دولة فلسطينية".

وأضاف: "لن يضغط علينا ترامب بخلاف ذلك، وحتى لو فعل، فلن نطبع دون هذا الشرط الأساسي".

وتطرق المصدر الملكي السعودي أيضا إلى صفقات الأسلحة التي سيتم مناقشتها بين الرئيس ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قائلا: "سيناقش ولي العهد السعودي الاتفاقيات الأمنية، والتعاون في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية، وصفقات الأسلحة، بما في ذلك شراء طائرات إف-35 المقاتلة، خلال اللقاء مع ترامب".

وأكد المصدر الملكي السعودي، قائلا: "صفقة المقاتلات لا تعتمد على الولايات المتحدة فقط، وحتى لو لم نشتر طائرات إف-35 من الولايات المتحدة، فهذا لا يهم، سنشتري أسلحة متطورة أخرى من دول غيرها، مع أن الولايات المتحدة كانت وستظل حليفا استراتيجيا".