الدفاع الجوي الروسي يدمر 16 مسيرة جوية أوكرانية خلال 3 ساعات فوق 3 مناطق روسية

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، إن وسائط الدفاع الجوي المناوبة، اعترضت وأسقطت خلال 3 ساعات فقط 16 مسيرة جوية أوكرانية فوق 3 مناطق روسية.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن وسائط الدفاع الجوي تمكنت في الفترة من الساعة 14.00 إلى الساعة 17.00 بتوقيت موسكو، من إسقاط 16 طائرة مسيرة أوكرانية فوق ثلاث مناطق في روسيا.

وأضافت الوزارة في بيانها: "في يوم 16 نوفمبر الجاري، بين الساعة الثانية والخامسة بعد الظهر بتوقيت موسكو، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 16 مسيرة جوية أوكرانية: تم تدمير سبع طائرات بدون طيار معادية خلال تحليقها فوق مقاطعة كورسك، وخمس فوق مقاطعة بريانسك، وأربع فوق مقاطعة بيلغورود"