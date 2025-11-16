الصفحة الدولية

عراقجي: العالم غابة.. والدول تحتاج قوة لتحمي نفسها


أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأحد (16 تشرين الثاني 2025)، أن النظام الدولي يمرّ بمرحلة "فوضى خطيرة" نتيجة ما وصفه بتهديدات الولايات المتحدة للحكم والقانون الدوليين، مشيراً إلى أن العالم يشهد اتجاهاً متصاعداً نحو "نظام قائم على القوة".

وقال عراقجي، خلال كلمته في مجمع حوار طهران  إن "الحقوق الدولية اليوم تتعرض لهجمات غير مسبوقة"، مضيفاً أن "المنظومة القيمية التي تشكّلت بعد تأسيس الأمم المتحدة تواجه حالة من الاضطراب".

وأضاف أن "الولايات المتحدة وحلفاءها يسعون إلى إقامة نظام يعتمد على القوة بدلاً من القانون"، مشيراً إلى أن "الرئيس الأمريكي يعلن صراحةً أنه لم يعد يرغب في الالتزام بالقانون الدولي".

وتابع وزير الخارجية الإيراني قائلاً: "إذا لم يكن الاستخدام العاري للقوة هو قانون الغاب، فماذا يمكن أن يكون؟"، لافتاً إلى أن ميزانيات التسلح العالمية ارتفعت في عام 2024 إلى سبعة في المئة من موازنات الدول، مع توقعات بوصولها إلى عشرة في المئة في عام 2025.

وأكد عراقجي أن "في الغابة التي صنعتها الولايات المتحدة، لا بدّ للدول أن تكون قوية لتدافع عن نفسها"، مشدداً على أن الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران تمّ "بتنسيق وبأوامر مباشرة من ترامب".

وأشار كذلك إلى أن الدبلوماسية كانت الضحية الأولى للحرب التي استمرت 12 يوماً، في إشارة إلى التصعيد العسكري الأخير.

وشدّد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على أن حقّ إيران في تخصيب اليورانيوم "حقّ غير قابل للتفاوض"، مؤكداً أن الولايات المتحدة هي التي انسحبت من الاتفاق النووي، وليس إيران، وأن طهران التزمت بتعهداتها ما دام الطرف الآخر ملتزماً بها.

وتأتي تصريحات عباس عراقجي في وقت تحاول فيه إيران إعادة تثبيت موقفها الدولي عبر مفاوضات مع القوى الكبرى، وسط تغيّر في موازين القوة العالمية وارتفاع غير مسبوق في الإنفاق العسكري. كما تتزامن مع نقاشات داخل الإدارة الأمريكية حول مستقبل الاختبارات النووية، وتوجهات واشنطن في التعامل مع الاتفاق النووي وملفات الأمن الإقليمي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عراقجي: العالم غابة.. والدول تحتاج قوة لتحمي نفسها
إيران ترد على ترامب: لا مفاوضات الآن ولا عبر أي وسيط
ترامب يتهم عمدة لندن: شخص حقير يتسامح مع الجريمة
الجيش الروسي يسيطر على بلدة جديدة في مقاطعة زابوروجيا
الولايات المتحدة تُجري اختباراً جديداً على قنبلة نووية غير مفجّرة
واشنطن تفكر بصفقة لبيع مقاتلات F-35 للسعودية
الحرس الثوري الإيراني يعلن احتجاز ناقلة "تالارا" أثناء عبورها مضيق هرمز
طهران تدعو واشنطن لإحترام سيادة فنزويلا وتحذّر من التصعيد في الكاريبي
ضحايا بحادث اصطدام حافلة بمحطة انتظار وسط ستوكهولم
الأمن الروسي يحبط مخطط اغتيال مسؤول حكومي
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك