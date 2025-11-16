عراقجي: العالم غابة.. والدول تحتاج قوة لتحمي نفسها

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأحد (16 تشرين الثاني 2025)، أن النظام الدولي يمرّ بمرحلة "فوضى خطيرة" نتيجة ما وصفه بتهديدات الولايات المتحدة للحكم والقانون الدوليين، مشيراً إلى أن العالم يشهد اتجاهاً متصاعداً نحو "نظام قائم على القوة".

وقال عراقجي، خلال كلمته في مجمع حوار طهران إن "الحقوق الدولية اليوم تتعرض لهجمات غير مسبوقة"، مضيفاً أن "المنظومة القيمية التي تشكّلت بعد تأسيس الأمم المتحدة تواجه حالة من الاضطراب".

وأضاف أن "الولايات المتحدة وحلفاءها يسعون إلى إقامة نظام يعتمد على القوة بدلاً من القانون"، مشيراً إلى أن "الرئيس الأمريكي يعلن صراحةً أنه لم يعد يرغب في الالتزام بالقانون الدولي".

وتابع وزير الخارجية الإيراني قائلاً: "إذا لم يكن الاستخدام العاري للقوة هو قانون الغاب، فماذا يمكن أن يكون؟"، لافتاً إلى أن ميزانيات التسلح العالمية ارتفعت في عام 2024 إلى سبعة في المئة من موازنات الدول، مع توقعات بوصولها إلى عشرة في المئة في عام 2025.

وأكد عراقجي أن "في الغابة التي صنعتها الولايات المتحدة، لا بدّ للدول أن تكون قوية لتدافع عن نفسها"، مشدداً على أن الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران تمّ "بتنسيق وبأوامر مباشرة من ترامب".

وأشار كذلك إلى أن الدبلوماسية كانت الضحية الأولى للحرب التي استمرت 12 يوماً، في إشارة إلى التصعيد العسكري الأخير.

وشدّد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على أن حقّ إيران في تخصيب اليورانيوم "حقّ غير قابل للتفاوض"، مؤكداً أن الولايات المتحدة هي التي انسحبت من الاتفاق النووي، وليس إيران، وأن طهران التزمت بتعهداتها ما دام الطرف الآخر ملتزماً بها.

وتأتي تصريحات عباس عراقجي في وقت تحاول فيه إيران إعادة تثبيت موقفها الدولي عبر مفاوضات مع القوى الكبرى، وسط تغيّر في موازين القوة العالمية وارتفاع غير مسبوق في الإنفاق العسكري. كما تتزامن مع نقاشات داخل الإدارة الأمريكية حول مستقبل الاختبارات النووية، وتوجهات واشنطن في التعامل مع الاتفاق النووي وملفات الأمن الإقليمي.