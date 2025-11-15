إيران ترد على ترامب: لا مفاوضات الآن ولا عبر أي وسيط

نفت طهران، اليوم السبت (15 تشرين الثاني 2025)، وجود أي نية لفتح مسار تفاوضي مع الولايات المتحدة، وذلك في أول رد مباشر على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها إن إيران “ترغب بالتفاوض” بعد الضربات التي استهدفت قدراتها النووية.

وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزیزی، في تصريحات ترجمتها "بغداد اليوم"، إن "إيران لا تمتلك أي خطة للتفاوض مع واشنطن، لا مباشرة ولا غير مباشرة ولا عبر وسطاء"، مؤكدا أن ما تروّج له الإدارة الأمريكية "غير واقعي ولا يستند إلى أي معطيات سياسية”.

وأضاف عزیزی أن المفاوضات “لا معنى لها” في ظل استمرار واشنطن بما وصفه بـ“السلوك القلدرّي” وعدم التزامها بتعهداتها الدولية، مشيرا إلى أن أي حديث عن حوار يتطلب “تغييراً جذرياً” في السياسة الأميركية.

وتابع: “لم نلمس حتى الآن أي سلوك مسؤول أو مؤشرات على نية حقيقية لتسوية الخلافات. ما يسميه الأميركيون تفاوضا ليس سوى إملاءات سياسية، وإيران لن تدخل تحت أي ظرف في مثل هذا الإطار”.

وكان ترامب قد قال، الجمعة، إن إيران “تسعى للتفاوض للتوصل إلى اتفاق جديد” بعد “ضربات ناجحة”، بحسب تعبيره، ضد قدراتها النووية، معتبرا أن الضغط الأمريكي وضعها “في وضع مختلف تماما".

لكن عزیزی رأى أن هذه التصريحات تأتي في إطار مكاسب سياسية داخلية، مؤكداً أن طهران “لن تفكر بأي تفاوض طالما استمرت واشنطن في نهجها الحالي”.