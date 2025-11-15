ترامب يتهم عمدة لندن: شخص حقير يتسامح مع الجريمة

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حديث تلفزيوني، عمدة العاصمة البريطانية صادق خان بالفشل والتقاعس في التصرف على خلفية ارتفاع معدلات الجريمة في مدينة الضباب لندن.

وفي مقابلة مع قناة GB News التلفزيونية، قال ترامب إن والدته كانت تحب العاصمة البريطانية، لكن لندن في ذلك الوقت، بحسب الرئيس الأمريكي، كانت مختلفة عما هي عليه اليوم.

وأكد ترامب أن أي شخص في لندن اليوم ممكن أن يتعرض لهجوم بسكين أو "ما هو أسوأ"، وأشار ترامب إلى أن قيادة خان للعاصمة البريطانية، كانت بمثابة الكارثة على هذه المدينة.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "إنه رجل مقزز يغض النظر عن استفحال الجريمة. في لندن، كما في باريس، هناك مناطق لا ترغب الشرطة حتى بالاقتراب منها ".

وكانت صحيفة بوليتيكو قد ذكرت في وقت سابق أن مقر إقامة رئيس الوزراء البريطاني في داونينغ ستريت في لندن، في حالة يرثى لها: هناك تنتشر الروائح الكريهة، ومشاكل في التدفئة، وتتجول الفئران في الطابق السفلي.

وفي سبتمبر الماضي، انتقد ترامب في كلمته أمام الجمعية العام للأمم المتحدة، سياسة الهجرة في أوروبا بشكل عام وفي بريطانيا بشكل خاص.

وأشار ترامب إلى أن "لندن تريد التحول إلى الشريعة الإسلامية"، في تلميح إلى ازدياد عدد المسلمين هناك.

من جانبه، اتهم عمدة لندن صادق خان، الرئيس الأمريكي ترامب بتأجيج سياسات اليمين المتطرف الانقسامية في العالم، مؤكدا أن مواجهة هذه السياسات تتطلب وحدة دولية.

وفي مايو عام 2016، فاز صادق خان (من مواليد عام 1970 وهو سياسي بريطاني من أصل باكستاني) بمنصب عمدة لندن عن حزب العمال ليكون أول بريطاني مسلم يتسلم منصب عمدة مدينة لندن.