الجيش الروسي يسيطر على بلدة جديدة في مقاطعة زابوروجيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قواتها تمكنت من السيطرة على بلدة يابلوكوفو في مقاطعة زابوروجيا، وذلك بعد تنفيذ “عمليات هجومية نشطة” ضد القوات الأوكرانية المنتشرة في المنطقة.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "وحدات من مجموعة “الشرق” شاركت في الهجوم الذي انتهى ببسط السيطرة على البلدة، فيما واصلت القوات الروسية توجيه ضربات مكثفة لمواقع الجيش الأوكراني على أكثر من جبهة".

وأضافت أن "الجيش السادس الروسي يواصل استهداف وتدمير القوات الأوكرانية المحاصرة على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف"، مشيرة إلى "إحباط هجومين مضادين نفذتهما وحدات من اللواء الميكانيكي 143 التابع للجيش الأوكراني واللواء الأول من الحرس الوطني، انطلاقاً من منطقتي كوتكوفكا وبيتروفكا".

وأكدت أن "قوات مجموعة “الشمال” واصلت التقدم داخل خطوط الدفاع الأوكرانية في مقاطعتي سومي وخاركوف، حيث تكبّد الجانب الأوكراني خسائر تقدر بنحو 210 عسكريين، إضافة إلى تدمير آليات قتالية، ومدافع ميدانية، ومحطة للحرب الإلكترونية، فضلاً عن 3 مستودعات ذخيرة ومستودعين للإمداد"