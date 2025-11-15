واشنطن تفكر بصفقة لبيع مقاتلات F-35 للسعودية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يدرس الموافقة على صفقة لتزويد السعودية بطائرات الشبحية المقاتلة إف-35 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن.

وأضاف ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية: "يريدون شراء الكثير من المقاتلات".

وتابع: "أنظر في الأمر. لقد طلبوا مني النظر فيه. يريدون شراء الكثير من طائرات إف-35، لكنهم في الواقع يريدون شراء أكثر من ذلك… طائرات مقاتلة".

وتأتي الصفقة المحتملة بينما يعتزم ترامب استقبال ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن يوقعا اتفاقيات اقتصادية ودفاعية.

وعند سؤاله عن المحادثات، قال ترامب للصحفيين إنها "أكثر من مجرد لقاء، نحن نكرّم" السعودية.

وجدد أمله في انضمام الرياض قريبًا إلى اتفاقيات إبراهيم، التي أفضت إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول ذات الأغلبية المسلمة.

وتتمسك الرياض بعدم اتخاذ هذه الخطوة في غياب اتفاق بشأن خارطة طريق تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية.

وأثار تقرير استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) مخاوف بشأن صفقة إف-35 المحتملة، محذرًا من أن الصين قد تحصل على تكنولوجيا الطائرة في حال إتمام البيع، وفق ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز يوم الخميس عن مصادر مطلعة على التقييم.