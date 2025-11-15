الصفحة الدولية

الحرس الثوري الإيراني يعلن احتجاز ناقلة "تالارا" أثناء عبورها مضيق هرمز


أكد الحرس الثوري الإيراني اليوم السبت أنه اعترض وصادر ناقلة النفط "تالارا" بعد قرار قضائي في إيران بحجز حمولتها، بأعقاب أنباء أمس الجمعة عن احتجاز إيران ناقلة نفط ترفع علم جزر المارشال أثناء عبورها مضيق هرمز.

وقال الحرس الثوري الإيراني أن الناقلة "تالارا" كانت تحمل 30 ألف طن من البتروكيماويات كانت متجهة إلى سنغافورة، وتم توجيهها إلى إيران للتحقيق.

وذكر أن التحقيق أظهر أن ناقلة النفط المصادرة "تالارا" مخالفة للقوانين وتحمل شحنة غير مصرح بها، وفق تعبيره.

ولم يضف الحرس الثوري الإيراني أي تفاصيل أخرى.

وأمس الجمعة، قال مسؤول أميركي إن قوات إيرانية احتجزت ناقلة نفط ترفع علم جزر المارشال أثناء عبورها مضيق هرمز، وحوّلت مسارها إلى المياه الإقليمية الإيرانية، في أول حادث من نوعه منذ شهور في هذا الممر البحري الإستراتيجي.

وبحسب مسؤول في وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون)، فإن الناقلة "تالارا" كانت قد غادرت ميناء عجمان في دولة الإمارات متجهة إلى سنغافورة عندما اعترضتها قوارب إيرانية.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن قوات إيرانية صعدت على متن السفينة وأجبرتها على تغيير مسارها.

من جهتها، قالت شركة الأمن البحري الخاصة أمبري إن العملية شملت اقتراب 3 قوارب صغيرة من الناقلة قبل السيطرة عليها.

وتأتي هذه الواقعة في ظل تاريخ من الحوادث المشابهة، إذ سبق للبحرية الأميركية أن اتهمت إيران بالمسؤولية عن سلسلة هجمات باستخدام ألغام لاصقة استهدفت سفنا عام 2019، إضافة إلى هجوم بطائرة مسيّرة عام 2021 على ناقلة مرتبطة بإسرائيل.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
واشنطن تفكر بصفقة لبيع مقاتلات F-35 للسعودية
الحرس الثوري الإيراني يعلن احتجاز ناقلة "تالارا" أثناء عبورها مضيق هرمز
طهران تدعو واشنطن لإحترام سيادة فنزويلا وتحذّر من التصعيد في الكاريبي
ضحايا بحادث اصطدام حافلة بمحطة انتظار وسط ستوكهولم
الأمن الروسي يحبط مخطط اغتيال مسؤول حكومي
كوريا الجنوبية: الكشف عن خطة سرية لاستفزاز كيم جونغ أون خلال رئاسة يون سوك يول
رئيس الوزراء يبحث مع الرئيس الإيراني تدعيم الاستقرار في المنطقة
تصنيف أربع جماعات في أوروبا "منظمات إرهابية"
تسرب غاز يجلي المئات وينقل العشرات للمستشفى بولاية أمريكية
الخارجية الإيرانية: الانتخابات خطوة لتعزيز الاستقرار والتقدم في العراق
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك