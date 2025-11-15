الحرس الثوري الإيراني يعلن احتجاز ناقلة "تالارا" أثناء عبورها مضيق هرمز

أكد الحرس الثوري الإيراني اليوم السبت أنه اعترض وصادر ناقلة النفط "تالارا" بعد قرار قضائي في إيران بحجز حمولتها، بأعقاب أنباء أمس الجمعة عن احتجاز إيران ناقلة نفط ترفع علم جزر المارشال أثناء عبورها مضيق هرمز.

وقال الحرس الثوري الإيراني أن الناقلة "تالارا" كانت تحمل 30 ألف طن من البتروكيماويات كانت متجهة إلى سنغافورة، وتم توجيهها إلى إيران للتحقيق.

وذكر أن التحقيق أظهر أن ناقلة النفط المصادرة "تالارا" مخالفة للقوانين وتحمل شحنة غير مصرح بها، وفق تعبيره.

ولم يضف الحرس الثوري الإيراني أي تفاصيل أخرى.

وأمس الجمعة، قال مسؤول أميركي إن قوات إيرانية احتجزت ناقلة نفط ترفع علم جزر المارشال أثناء عبورها مضيق هرمز، وحوّلت مسارها إلى المياه الإقليمية الإيرانية، في أول حادث من نوعه منذ شهور في هذا الممر البحري الإستراتيجي.

وبحسب مسؤول في وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون)، فإن الناقلة "تالارا" كانت قد غادرت ميناء عجمان في دولة الإمارات متجهة إلى سنغافورة عندما اعترضتها قوارب إيرانية.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن قوات إيرانية صعدت على متن السفينة وأجبرتها على تغيير مسارها.

من جهتها، قالت شركة الأمن البحري الخاصة أمبري إن العملية شملت اقتراب 3 قوارب صغيرة من الناقلة قبل السيطرة عليها.

وتأتي هذه الواقعة في ظل تاريخ من الحوادث المشابهة، إذ سبق للبحرية الأميركية أن اتهمت إيران بالمسؤولية عن سلسلة هجمات باستخدام ألغام لاصقة استهدفت سفنا عام 2019، إضافة إلى هجوم بطائرة مسيّرة عام 2021 على ناقلة مرتبطة بإسرائيل.