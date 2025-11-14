الأمن الروسي يحبط مخطط اغتيال مسؤول حكومي

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، اليوم الجمعة (14 تشرين الثاني 2025)، عن تمكنها من إحباط محاولة اغتيال كانت تستهدف أحد كبار المسؤولين في الحكومة الروسية، مشيرة إلى أن العملية جرى التخطيط لها عبر عناصر جندوا من قبل الاستخبارات الأوكرانية.

وذكرت الهيئة في بيان أن "الأجهزة الأمنية تمكنت من رصد تحركات مشبوهة لخلية تضم أربعة أشخاص داخل إحدى المدن الروسية، حيث كانوا يخططون لتنفيذ العملية باستخدام عبوة ناسفة جرى تجهيزها في إحدى الشقق المستأجرة خصيصًا لهذا الغرض".

وأضافت أن "فرق المتابعة نجحت في تحديد مكان أفراد المجموعة ومداهمة الموقع قبل ساعات من الموعد المفترض للتنفيذ"، موضحة أنه "تمت مصادرة مواد متفجرة ووسائل اتصال مشفرة وخرائط لمسارات تنقل المسؤول المستهدف، إلى جانب مستندات تشير إلى تلقي أفراد الخلية تعليمات مباشرة من جهات استخباراتية خارجية".

وأكدت هيئة الأمن الفيدرالية أن "جميع المشتبه بهم تم اعتقالهم دون إصابات، وأن التحقيقات جارية لكشف مزيد من التفاصيل حول الشبكات الداعمة لهم داخل روسيا وخارجها"، مشددة على أن "الأجهزة الأمنية ستواصل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان أمن البلاد وحماية الشخصيات والمسؤولين الروس".