كوريا الجنوبية: الكشف عن خطة سرية لاستفزاز كيم جونغ أون خلال رئاسة يون سوك يول

كشفت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة (14 تشرين الثاني 2025)، عن تفاصيل خطة سرية كانت تهدف إلى استفزاز زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، عُثر عليها في هاتف مسؤول دفاع رفيع المستوى، وأكد الادعاء أنها وضعت خلال فترة رئاسة الرئيس السابق يون سوك يول.

وأفادت وسائل إعلام أنه "وفق التحقيقات، كان المخطط يتضمن إرسال طائرات مسيرة سرية إلى كوريا الشمالية في أكتوبر 2024 لإلقاء منشورات مناهضة للنظام، مستهدفاً مواقع حساسة بما في ذلك العاصمة ومنازل كيم ومواقع نووية، بهدف خلق (وضع غير مستقر) وتحريض بيونغ يانغ على رد فعل عدائي يبرر إعلان الأحكام العرفية في الجنوب".

وتابعت أن "يون كان قد أعلن الأحكام العرفية لاحقاً، لكنه اضطر إلى سحبها بعد تصويت البرلمان، ويواجه حالياً محاكمة بتهم تشمل التمرد ومساعدة العدو، بينما ينفي تورطه ويصف الاتهامات بأنها محاكمة منحازة".

وتعد هذه الخطة واحدة من أخطر الأزمات السياسية في كوريا الجنوبية بعد خروج يون من منصبه وعزله في أبريل 2025، حيث كشفت التحقيقات عن محاولته استخدام استفزاز الشمال كذريعة لاتخاذ إجراءات صارمة داخلياً.