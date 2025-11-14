تصنيف أربع جماعات في أوروبا "منظمات إرهابية"

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تصنيف أربعة تنظيمات تابعة لحركة "أنتيفا" كمنظمات إرهابية أجنبية، في إطار جهود إدارة ترامب لمواجهة ما وصفته بـ"التهديد المتزايد للعنف اليساري المتطرف" في الداخل والخارج.

وأكدت الوزارة أن الجماعات المصنفة تورطت في أعمال عنف وتفجيرات، تهدف إلى زعزعة استقرار الدول الغربية وتقويض أسس الحضارة الغربية.

ومن بين هذه الجماعات، جاءت "الدفاع الذاتي الطبقي الثوري"، وهي جماعة أناركية ومعادية للرأسمالية تنشط في اليونان، وتبنت سابقا تنفيذ هجمات بعبوات ناسفة استهدفت وزارة العمل اليونانية ومكاتب شركة سكك حديدية كبرى.

وشددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على استمرار جهودها في تتبع وتفكيك شبكات "أنتيفا" حول العالم، ومنعها من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي.

وبموجب هذا التصنيف، تفرض عقوبات مشددة على كل من يقدم دعما ماليا أو لوجستياً لتلك الجماعات، كما يُحظر عليها التعامل مع الكيانات الأمريكية.