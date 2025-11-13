الخارجية الإيرانية: الانتخابات خطوة لتعزيز الاستقرار والتقدم في العراق

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، (13 تشرين الثاني 2025)، أن الانتخابات البرلمانية التي جرت في العراق تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ الاستقرار وتعزيز التقدم السياسي في البلاد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في بيان رسمي إن “إجراء الانتخابات العراقية في أجواء هادئة ومشاركة واسعة من الشعب العراقي يعكس نضج العملية الديمقراطية وإرادة العراقيين في بناء مستقبلهم بأنفسهم”.

وأضاف أن إيران "تثمّن هذا الإنجاز الديمقراطي الذي يُظهر مدى تمسك الشعب العراقي بمسار سياسي مستقر ومستقل”، معربًا عن أمل بلاده في أن تسهم نتائج الانتخابات في “تعزيز الوحدة الوطنية والأمن والازدهار في العراق الصديق والجار”.

وختم بقائي تصريحه بالتأكيد على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية “ستواصل دعمها لأي خطوات تعزز الاستقرار والسيادة في العراق، لما لذلك من أهمية في أمن المنطقة وتطورها المشترك”.