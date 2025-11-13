الصفحة الدولية

ترامب يعلن انتهاء الإغلاق الحكومي الأطول بأمريكا


وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

ودعا موظفو العديد من الوكالات الفيدرالية والدوائر الحكومية لمعاودة العمل وتحريك عجلة الإدارة المتعثرة.

وفي ختام 43 يوما عطلت قطاعات اقتصادية حيوية في البلاد وتركت مئات آلاف العمال والموظفين بدون أجور، وقع ترامب على قانون تمويل الحكومة بعد قليل على إقراره في الكونغرس الأمريكي، مغتنما الفرصة لمهاجمة المعارضة الديموقراطية والإشادة مرة جديدة بسياسته الاقتصادية.

وأكد ترامب محاطا بالمشرعين الجمهوريين في المكتب البيضاوي "لن نستسلم أبدا للابتزاز".

وطلبت عدة وكالات فيدرالية من موظفيها الحضور إلى أماكن عملهم منذ الخميس، وفق ما أوردت وسائل إعلام أمريكية. كما دعي موظفو وزارات الصحة والخدمات الاجتماعية والداخلية والإسكان والنمو الحضري والعدل لمعاودة العمل.

وهاجم ترامب "المتطرفين من الحزب الآخر"، متهما الديموقراطيين بتعطيل الحكومة "لأسباب محض سياسية".

وأكد أن "البلاد لم تكن يوما بوضع أفضل مما هي اليوم"، في وقت تعكس استطلاعات الرأي استياء متزايدا بين الأمريكيين حيال صحة الاقتصاد الوطني.

