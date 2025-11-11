عاجل : المفوضية: نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية العراقية تجاوزت الـ 54%
الصفحة الدولية

لندن تفرض قيودا على تبادل المعلومات مع واشنطن


أفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصادر مطلعة بأن بريطانيا علقت تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة بشأن تهريب المخدرات في منطقة الكاريبي بسبب استهدافها للقوارب.

وتشير المصادر إلى أن بريطانيا التي لها أراض في البحر الكاريبي، كانت تساعد الولايات المتحدة منذ سنوات في تحديد السفن التي يشتبه بنقلها المخدرات حتى يكون بإمكان خفر السواحل الأمريكي اعتراضها وتوقيفها والقبض على طواقمها ومصادرة المخدرات.

وكانت بريطانيا ترسل معلوماتها الاستخباراتية إلى فريق العمل المشترك الذي مقره ولاية فلوريدا، والذي يضم مسؤولين من دول شريكة للولايات المتحدة في محاربة المخدرات.

وأكدت المصادر أن بريطانيا أصبحت تشعر بالقلق إزاء استهداف الولايات المتحدة للقوارب في البحر الكاريبي منذ سبتمبر الماضي، وإمكانية استخدام واشنطن المعلومات التي تقدمها بريطانيا لتنقيذ تلك العمليات.

وقالت المصادر إن المسؤولين البريطانيين يعتبرون العمليات الأمريكية التي قتل فيها 76 شخصا مخالفة للقانون الدولي، وعلقوا تقديم المعلومات الاستخباراتية قبل شهر.

وتبرر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عملياتها في البحر الكاريبي بأن مهربي المخدرات يمثلون خطرا مباشرا على الأمريكيين ويعتبرون "مقاتلي العدو" الذين يكونون في "نزاع مسلح" مع الولايات المتحدة، حسب رسالة وجهته الإدارة إلى الكونغرس، واطلعت عليها "سي إن إن".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لندن تفرض قيودا على تبادل المعلومات مع واشنطن
تركيا تعلن عن تحطم طائرة شحن عسكرية لها على الحدود الجورجية الأذربيجانية
فوضى وهلع تعم باكستان بعد هجوم انتحاري في العاصمة
الشيخ نعيم قاسم: صمود المقاومة الأسطوري أوقف 75 ألف جندي "إسرائيلي"
مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على إنهاء الإغلاق الحكومي المستمر منذ 41 يوماً
طهران: واشنطن تبعث "رسائل متناقضة" ونحن متمسكون بخيار الحل السلمي
محمد الحسان: نحن في الأمم المتحدة راضون كل الرضا عن العملية الانتخابية في العراق
صحيفة "معاريف" : إسرائيل تراقب ما يجري في إيران بعد تقارير أجنبية تفيد بأنها تحاول إعادة تأهيل منظومات الصواريخ
وزير الدفاع الإيراني: صناعاتنا الدفاعية أقوى مما كانت عليه قبل حرب الـ12 يوما
لاريجاني ينتقد التدخلات الامريكية والغربية في الشؤون الدفاعية الايرانية: ما شأنكم؟
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك