تركيا تعلن عن تحطم طائرة شحن عسكرية لها على الحدود الجورجية الأذربيجانية

أعلنت وزارة الدفاع التركية مساء اليوم الثلاثاء عن تحطم طائرة شحن تابعة لها، على الحدود الجورجية الأذربيجانية، أثناء عودتها من أذربيجان إلى البلاد.

وقالت الدفاع التركية في تدوينة عبر حسابها الرسمي على منصة "إن سوسيال" التركية إن الطائرة العسكرية المنكوبة هي من طراز "C130" وكان على متنها 20 فردا بمن فيهم طاقم الطائرة .

واشارت الدفاع التركية في بيانها الى أن أعمال البحث والإنقاذ متواصلة بالتنسيق مع السلطات الجورجية والأذربيجانية .