مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على إنهاء الإغلاق الحكومي المستمر منذ 41 يوماً

أعلن مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء (11 تشرين الثاني 2025)، التصويت على إنهاء الإغلاق الحكومي المستمر منذ 41 يوماً.

وبحسب مصادر دولية فأن "المجلس تمكن من التصويت على انهاء الاغلاق بعدما إقر بتشريع يقضي بإعادة فتح الحكومة، مما يقترب بأطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة من نهايته، حيث صوت عدد من الديمقراطيين لصالح الاتفاق مع الجمهوريين على الرغم من الانتقادات القوية من بعض أعضاء حزبهم".

يذكر أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب أشاد بالاتفاق، واعتبره "جيدا جدا"، حيث قال في تصريحات للصحافيين من المكتب البيضاوي إن الإغلاق الحكومي سينتهي "سريعا جدا"، وأكد أنه سيلتزم بإعادة الموظفين الفيدراليين الذين تم فصلهم خلال فترة الإغلاق إلى وظائفهم.