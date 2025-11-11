الصفحة الدولية

طهران: واشنطن تبعث "رسائل متناقضة" ونحن متمسكون بخيار الحل السلمي


اتهم نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب ‌زاده، اليوم الثلاثاء (11 تشرين الثاني 2025)، الولايات المتحدة بإرسال "رسائل متناقضة" عبر وسطاء بشأن مستقبل المفاوضات النووية بين الجانبين، معتبرًا أن هذا التناقض يعكس غياب الجدية لدى واشنطن في استئناف الحوار على أسس متوازنة.

وقال خطيب ‌زاده في تصريحات صحافية إن "واشنطن تتحدث عن الرغبة في التفاوض بينما تواصل الضغط السياسي والاقتصادي على طهران"، مضيفاً أن "الولايات المتحدة تبعث عبر أطراف ثالثة رسائل غير منسجمة؛ تارة تتحدث عن العودة إلى الاتفاق النووي، وتارة تلوّح بالعقوبات والتهديدات العسكرية".

وأكد أن "إيران ما تزال حريصة على التوصل إلى اتفاق نووي سلمي وعادل يضمن مصالح جميع الأطراف ويعيد التوازن إلى التزامات خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي)"، مشددا على أن بلاده "لن تساوم على قضايا الأمن القومي أو حقوقها المشروعة في إطار القوانين الدولية".

وأضاف أن "استمرار السلوك الأمريكي المزدوج يضعف الثقة ويعرقل فرص التقدم في المسار الدبلوماسي"، مشيرًا إلى أن "طهران تنتظر من واشنطن أفعالاً ملموسة بدل التصريحات المتضاربة"، مؤكدًا أن "أي خطوة إيجابية من الجانب الأمريكي ستُقابل برد متناسب من إيران".

وشدد خطيب‌ زاده على أن "الطريق إلى الدبلوماسية ما زال مفتوحًا إذا ما التزمت الولايات المتحدة بتعهداتها ورفعت العقوبات غير القانونية"، مؤكدًا أن "إيران لن تتخلى عن حقوقها النووية السلمية تحت أي ضغوط أو ابتزاز سياسي".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
