الصفحة الدولية

لاريجاني ينتقد التدخلات الامريكية والغربية في الشؤون الدفاعية الايرانية: ما شأنكم؟


انتقد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، اليوم الاثنين (10 تشرين الثاني 2025)، التدخلات الغربية في الشؤون الدفاعية الإيرانية، متسائلاً "ما شأن الولايات المتحدة والغرب حتى يبدوا آراءهم حول مدى صواريخنا؟".

وقال لاريجاني في تصريحات  إن "القضية النووية لم تكن سوى ذريعة لمعاداة الشعب الإيراني"، مؤكداً أن "الغرب يستخدم الملفات الحساسة كوسيلة للضغط والتبرير السياسي".

واضاف: "كما تدخلوا في قضايانا النووية، يحاولون اليوم التدخل في ملفنا الصاروخي ومحور المقاومة، لكن إيران لن تخضع للكلام الفارغ أو الإملاءات غير المنطقية".

وشدّد لاريجاني على أن "قوة الشعب الإيراني وصلابة القوات المسلحة أجبرت الأعداء على التراجع والتصرف بعقلانية"، مشيراً إلى أن "الحروب التي شنتها الولايات المتحدة وحلفاؤها دون تفويض من مجلس الأمن، والفوضى التي أثاروها في المنطقة، ارتدت عليهم في النهاية".

وأكد أن" الجمهورية الإسلامية ستواصل التمسك بحقها في تطوير قدراتها الدفاعية بما يتناسب مع مصالحها الوطنية وأمنها الإقليمي"، مشددًا على أن "إيران لا تقبل أي وصاية أو تدخّل أجنبي في سيادتها".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
