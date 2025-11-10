الصفحة الدولية

شريحة لحم تتسبب بموجة انتقادات كبيرة لترامب


أثارت قائمة الطعام على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية "إير فورس وان" جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد نشر صورة الوجبة الفاخرة أثناء رحلة الرئيس دونالد ترامب إلى مباراة كرة قدم في ولاية ماريلاند.

ونشرت مستشارة الاتصالات في البيت الأبيض، مارغو مارتن، صورة الوجبة عبر حسابها في إنستغرام، والتي تضمنت شريحة لحم مغطاة بالإجاص وجبن الماعز مع صلصة الطحينية بالليمون.

وأثارت الصورة انتقادات حادة، خاصة في ظل تعليق قسائم الغذاء لملايين الأمريكيين بسبب الإغلاق الحكومي، الذي انتهى رسميا مؤخرا.

وعلق أحد النشطاء على الصورة قائلاً: "سلطة شريحة اللحم المشوية تُقدم على متن الطائرة الرئاسية بينما يُطالب ترامب الولايات بخفض مساعدات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية لشهر تشرين الثاني".

وجاءت التعليقات الأخرى أكثر حدة، حيث انتقد آخر أسلوب حياة الرئيس وقراراته المالية والاجتماعية، معبرا عن استيائه من تباين حياة القيادة مع حياة المواطنين العاديين.

يُذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي صوّت بـ60 صوتا مقابل 40 لصالح اتفاق إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، والذي أثر بشكل مباشر على الرحلات الجوية وبرنامج المساعدات الغذائية (SNAP).

ومن المتوقع أن يُحال الاتفاق إلى مجلس النواب قبل توقيع الرئيس ترامب عليه.

 

 

