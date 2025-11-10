مسلّح يقتحم مبنى قناة رياضية في إسطنبول.. زوجته حارسة أمن

ذكرت وسائل إعلام تركية أن مسلحا اقتحم مبنى قناة beIN SPORTS الرياضية في إسطنبول مطالبا بلقاء أحد مقدمي البرامج.

وأفاد موقع Mynet الاثنين بأن الرجل اقتحم المبنى الواقع في منطقة أيازاغا شمال المدينة وهو يحمل سلاحا، مطالبا بمقابلة المذيع غولتكين أوناي.

ووفقا للتقارير الأولية، يتهم الرجل أوناي بإهانة زوجته، التي تعمل حارسة أمن في المبنى.

وحضرت قوات الشرطة إلى الموقع وبدأت مفاوضات مع المسلح، وتمكنت خلال نصف ساعة من إقناع الرجل، الذي يدعى كمال س. بتسليم نفسه، وتم اعتقاله لاحقا.

وفي وقت سابق من العام الجاري وثقت كاميرات المراقبة عملية اغتيال رئيس ناد رياضي تركي بطلق ناري في رأسه داخل أحد المقاهي في اسطنبول.