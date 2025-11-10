الصفحة الدولية

ترامب يمنح عفواً لعدد من المتهمين في ملف "انتخابات 2020"


أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عفواً رئاسياً لمحاميه الشخصي السابق رودي جولياني، ورئيس موظفيه السابق مارك ميدوز، وآخرين متهمين بدعم جهود لمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، التي فاز بها جو بايدن.

ونشر مسؤول العفو في وزارة العدل الأميركية إد مارتن مرسوماً موقعاً من ترامب، يتضمن عفواً "كاملاً وتاماً وغير مشروط".

وتضم القائمة المحامية سيدني باول، التي روّجت لسرقة انتخابات 2020، وجون إيستمان، المحامي الذي وضع خطة لإبقاء ترامب في السلطة، وفق وكالة "أسوشيتد برس". وينص المرسوم بوضوح على أن العفو لا يشمل ترامب نفسه.

وشمل العفو جمهوريين واجهوا اتهامات على مستوى الولايات بالعمل "ناخبين مزيفين" لصالح ترامب في عام 2020، وتقديم شهادات مزورة.

كذلك شمل العفو جيفري كلارك، المسؤول السابق في وزارة العدل، الذي دعم جهود ترامب للطعن في خسارته الانتخابية.

