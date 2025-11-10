عراقجي: واشنطن لم تظهر أي استعداد لحوار متكافئ مع طهران

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأحد (9 تشرين الثاني 2025)، أنه لا توجد في الوقت الراهن أي إمكانية لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن بلاده لا تلمس أي موقف إيجابي أو بنّاء من الجانب الأمريكي.

وقال عراقجي، في تصريحٍ لموقع الحكومة الإيرانية إن "الواقع هو أنه لا توجد حالياً أي إمكانية لاستئناف الحوار مع واشنطن، لأننا لا نرى أي سلوك إيجابي أو رغبة حقيقية من جانبها"، مضيفاً أن "إيران يمكن أن تنظر في إمكانية التفاوض عندما تكون الولايات المتحدة مستعدة لحوار متكافئ يهدف إلى اتفاق مفيد للطرفين".

وتأتي تصريحات عراقجي في ظل توقف المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات منذ عدة أشهر، في وقت لا تلوح فيه أي مؤشرات على تقدم أو انفراج في العلاقات بين الجانبين.