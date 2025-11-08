بلجيكيا تتهم روسيا بالوقوف وراء "الدرونات المجهولة"

اتهم وزير الدفاع البلجيكي تيو فرانكن روسيا بأنها "المشتبه به المحتمل" في تنظيم طلعات الطائرات المسيرة فوق القواعد العسكرية والمطارات البلجيكية.

وردا على انتقادات بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لاتهام روسيا، كتب الوزير على منصة "X": "روسيا هي المشتبه به المحتمل، لا شك أن لديها القدرة على تنظيم مثل هذه العمليات".

وفي وقت سابق، ذكرت السفارة الروسية في بلجيكا ردا على التكهنات حول الطائرات المسيرة لقناة "VRT" التلفزيونية أن روسيا مستعدة لحوار مهني دون إثارة انفعالات، وشددت السفارة على أن روسيا ليس لها أي علاقة بهذه المسألة.

ومنذ 10 أكتوبر، تعلن السلطات البلجيكية بانتظام عن وجود طائرات مسيرة مجهولة الهوية فوق القواعد العسكري والبنية التحتية الحيوية في البلاد.